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Ксения Собчак признала, что получила израильское гражданство (видео)

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Фото: Instagram xenia_sobchak | Ксения Собчак

Журналистка не хотела раньше распространять эту информацию, ведь "на ее имени активно спекулировали" в Сети.

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41-летняя российская журналистка и блогер Ксения Собчак призналась, что получила израильское гражданство. Об этом она сообщила в своем YouTube-шоу.

По словам знаменитости, она не хотела распространять раньше времени эту информацию. К тому же, об этом и так активно говорили в Сети.

"Паспорт я получила, когда окружающий мир стал разрушаться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью", — отметила Собчак.

Блогер рассказала, что сообщила о получении гражданства только соответствующим органам, а именно МВД РФ. Собчак подчеркнула, что она остается гражданкой России и продолжает платить там налоги.

"Я не поехала ради своих зрителей, которым нужен кто-то здесь, кто вместе с ними боится, кто вместе с ними потрясен происходящим, кто вместе с ними против, но не готов уезжать из своей страны, любит свою страну, является патриотом своей страны", — добавила журналистка.

Ксения Собчак получила израильский паспорт

Кроме Ксении Собчак, израильский паспорт получила певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми провела в Израиле несколько месяцев после 24 февраля.

Напомним, Ксения Собчак прокомментировала свой побег из РФ.

Также Фокус писал о возвращении Ксении Собчак в Россию осенью 2022 года.