Алла Пугачева оказалась обладательницей паспорта Израиля, - СМИ

Слухи об израильском гражданстве российской певицы ходили давно.

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Не успела 73-летняя российская певица Алла Пугачева покинуть родину и улететь с детьми в Израиль, причем без обратного билета, как в Сети появилось фото ее израильского паспорта. Снимком поделилось издание "Телеграф", журналисты которого утверждают, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Алла Борисовна получила документ в мае этого года, и он действует год, что является традиционной практикой для репатриантов. Судя по фотографии, у Пугачевой – даркон. Это – постоянно действующий израильский заграничный паспорт. Подавать на даркон можно уже через три месяца после получения израильского гражданства. Первый даркон действителен только год. Если следующий за этим событием год человек живет в Израиле более 75% времени, следующий синий паспорт выдается уже на пять лет.

[ + – ] Израильские пограничники подтвердили подлинность документа Фото: Телеграф

Слухи о том, что Алла Пугачева получила израильское гражданство, ходили уже не один месяц, однако только сейчас появилось первое доказательство этого.

После начала российского вторжения в Украину Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин высказали свою позицию, осудив действия властей РФ. Супруг певицы не боялся говорить правду о реальном положении дел, критиковал власть и пропагандистов, за что схлопотал уголовное производство на родине.

Вместе с детьми пара улетела в Израиль, где позже Галкин совершил очень успешный гастрольный тур с новой программы, часть денег от которого перечислил в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Также появилась информация, что Пугачева купила участок на кладбище в Израиле.

В конце августа Примадонна с детьми вернулась в Россию. Ей пришлось столкнуться с оскорблениями за ее позицию, однако и она молчать не стала, ответив пропагандистам и другим критикам. Более того, Пугачева попросила внести ее в список иноагентов, где уже числится ее муж.

На днях она забрала детей и снова улетела за границу.