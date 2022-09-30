Алла Пугачова виявилася власницею паспорта Ізраїлю, — ЗМІ

Чутки про ізраїльське громадянство російської співачки ходили давно.

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Не встигла 73-річна російська співачка Алла Пугачова залишити батьківщину та полетіти з дітьми до Ізраїлю, причому без зворотного квитка, як у мережі з'явилося фото її ізраїльського паспорта. Знімком поділилося видання "Телеграф", журналісти якого стверджують, що справжність паспорта підтвердили їм джерела серед ізраїльських прикордонників.

Алла Борисівна отримала документ у травні цього року і діє рік, що є традиційною практикою для репатріантів. Судячи з фотографії, у Пугачової даркон. Це постійний ізраїльський закордонний паспорт. Подавати на даркон можна вже за три місяці після отримання ізраїльського громадянства. Перший даркон дійсний лише рік. Якщо наступний за цією подією рік людина живе в Ізраїлі понад 75% часу, наступний синій паспорт видається вже п'ять років.

[ + – ] Ізраїльські прикордонники підтвердили справжність документа Фото: Телеграф

Чутки про те, що Алла Пугачова отримала ізраїльське громадянство, ходили вже не один місяць, проте тільки зараз з'явився перший доказ цього.

Після початку російського вторгнення в Україну Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін висловили свою позицію, засудивши дії влади РФ. Чоловік співачки не боявся говорити правду про реальний стан справ, критикував владу та пропагандистів, за що клопотав кримінальне провадження на батьківщині.

Разом із дітьми пара відлетіла до Ізраїлю, де пізніше Галкін здійснив дуже успішний гастрольний тур із нової програми, частину грошей від якого перерахував на допомогу українцям, які постраждали від війни. Також з'явилася інформація, що Пугачова купила ділянку на цвинтарі в Ізраїлі.

Наприкінці серпня Примадонна з дітьми повернулася до Росії. Їй довелося зіткнутися з образами за її позицію, однак вона мовчати не стала, відповівши пропагандистам та іншим критикам. Щобільше, Пугачова попросила внести її до списку іноагентів, де вже є її чоловік.

Днями вона забрала дітей і знову вилетіла за кордон.