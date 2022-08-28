"Порядок наводити". Алла Пугачова зізналася, чому повернулася до Росії

Знаменитість повернулася на батьківщину без Максима Галкіна.

73-річна російська співачка Алла Пугачова розповіла, чому вирішила повернутися до Росії через пів року відсутності у країні. Про це пишуть РосЗМІ.

Під час прогулянки по столиці РФ Примадонну "зловили" місцеві кореспонденти та запитали про подальші плани на життя в Росії. Артистка зізналася, що повернулася тривалий час тому, то ж тепер збирається наводити порядок.

"Порядок наводити. У моїй голові, у вашій голові", — відповіла Пугачова на запитання журналіста, чому вона вирішила повернутися на батьківщину.

[ + – ] Алла Пугачова з дітьми Фото: maxgalkinru

Зокрема основним мотивом повернення російська співачка називає своїх дітей, які 1 вересня підуть до школи.

"У них ніжки є, здорові. Так", — відповіла знаменитість на запитання, чи підуть її діти на початку осені до школи.

[ + – ] Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна Фото: Instagram alla_orfey

Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят — Лізу та Гаррі, народжених сурогатною матір'ю.

У лютому 2022 зіркове подружжя покинуло територію РФ та перебралося на певний час до Ізраїлю, де в Максима Галкіна живе брат. Згодом сімейство переїхало до Латвії. А через деякий час в мережі поширилися чутки про можливу еміграцію Алли Пугачової та Максима Галкіна до США.

Тим часом Максим Галкін продовжує активно виступати на концертах у Європі. Адже після висловлення своєї публічної позиції проти війни російський шоумен втратив низку контрактів на батьківщині.

Нагадаємо, Максим Галкін виступив на концерті в Польщі в жовто-синьому костюмі.

Також Фокус писав про несподіване повернення Алли Пугачової до Москви.