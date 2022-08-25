Максим Галкін у блакитно-жовтому костюмі виступив у Варшаві (відео)

Прихильники шоумена одразу висловили йому свою вдячність.

Російський комік Максим Галкін вийшов на сцену свого концерту за кордоном у костюмі в кольорах державного прапора України. Роликом з виступу у Варшаві гуморист поділився на своїй Instagram-сторінці.

У столиці Польщі під час свого чергового концерту Максим Галкін вийшов на сцену в блакитному піджаку та жовтих штанах, що одразу помітили його українські шанувальники.

"Дякую моїм глядачам у Варшаві! Отримав від вас заряд неймовірної енергії", — зазначив під відео російський шоумен.

Підписники з України одразу почали писати коментарі вдячності своєму кумиру за публічну підтримку України.

"Людина з великої літери!", "обожнюю вас і всю вашу родину", "Максим Галкін — це Людина, перед якою ніколи не стояло Гамлетівського питання-Бути чи не Бути! Він відразу-Взяв і Став!" — коментують новий ролик фанати гумориста.

У лютому 2022 Максим Галкін та Алла Пугачова покинули територію РФ, одразу засудивши рішення путінського режиму повномасштабно вторгнутися в Україну. Спочатку зіркове подружжя з двома неповнолітніми дітьми перебувало в Ізраїлі, де в російського гумориста живе брат.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

А згодом вони переїхали до Латвії. Ходять чутки, що Пугачова та Галкін планують назавжди емігрувати у США.

Нагадаємо, під час свого концерту у Латвії Максим Галкін перейшов на латиську та жартував з росіян.

Також Фокус писав про те, який вигляд мала Алла Пугачова до пластики.