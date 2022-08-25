Максим Галкин в сине-желтом костюме выступил в Варшаве (видео)

Поклонники шоумена сразу выразили ему свою благодарность.

Российский комик Максим Галкин вышел на сцену во время своего концерта за границей в костюме в цветах государственного флага Украины. Роликом с выступления в Варшаве юморист поделился на Instagram-странице.

Для выступления в столице Польши Галкин надел голубой пиджак и желтые брюки, на что сразу обратили внимание его украинские поклонники.

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии", — отметил под видео российский шоумен.

Подписчики из Украины сразу начали писать слова благодарности своему кумиру за публичную поддержку их родины.

"Человек с большой буквы!", "обожаю вас и всю вашу семью", "Максим Галкин – это Человек, перед которым никогда не стоял Гамлетовский вопрос – Быть или не Быть! Он сразу – Взял и Стал!" – комментируют новый ролик фанаты юмориста.

В феврале 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева покинули территорию РФ, сразу осудив решение путинского режима полномасштабно вторгнуться в Украину. Сначала звездные супруги с двумя несовершеннолетними детьми находились в Израиле, где у российского юмориста живет брат.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

Позже они переехали в Латвию. Также ходят слухи, что Пугачева и Галкин планируют эмигрировать навсегда в США.

Напомним, во время своего концерта в Латвии Максим Галкин перешел на латышский язык и шутил над россиянами.

Также Фокус писал о том, как выглядела Алла Пугачева до пластики.