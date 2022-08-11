Максим Галкин поделился фото Аллы Пугачевой до пластики

Снимок показывает, какими были Максим Галкин и Алла Пугачева в начале их романа.

Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram архивное видео, на котором он позирует фотографу, а позади него выглядывает Алла Пугачева.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф Algimantas Aleksandravičius. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю", – подписал черно-белый снимок юморист.

Под фото менее чем за сутки – 257 тысяч лайков и много теплых комментариев в адрес пары.

"Два таланта … успехов и здоровья", "Вы прекрасны! В вас все! Нежность,любовь и уважение друг к другу!", "Прекрасное фото. Вот что значит действительно За Мужем", ""Эээто любовь, что без денег делает тебя богаче…" Скоро встретитесь!", "Восхищаюсь вашим постоянством и верностью", "Какие вы замечательные! Столько лет прошло, а любовь только крепче. Навсегда", – пишут пользователи.

На снимке сложно не заметить, что Пугачева выглядит на снимке немного по-другому. И дело не только в возрасте. Пресса неоднократно писала о вероятных пластических операциях, в результате которых певица стала выглядеть моложе. Свои комментарии по этому поводу давали и специалисты.

"Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику – носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика, – сказал звездный пластический хирург Павел Пиманчев в беседе в News.Ru.

В искренность чувств Максима и Аллы, между которыми 27-летняя разница в возрасте, поначалу никто не верил. Многие считали Галкина искателем богатой покровительницы для продвижения в карьере, а пропагандистка Маргарита Симоньян буквально недавно снова заявила об этом.

Впервые будущие супруги встретились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", и поспособствовал этому не кто иной, как тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров. На тот момент отношения между Аллой и Филиппом уже сошли на нет: они не жили вместе, хотя официально еще были женаты.

Пугачева и Галкин долго скрывали свой роман. Первым поводом для сплетен на эту тему стал выход совместного клипа на песню "Будь или не будь", после чего СМИ буквально начали охотиться за ними в поисках сенсационных кадров. Вскоре пара подтвердила, что встречается.

В 2011 году Галкин и Пугачева связали себя узами брака. Несмотря на скепсис окружающих, Примадонна была очень счастлива, а Галкин не давал повода усомниться в том, что боготворит свою жену. В 2013 году на свет родились двойняшки Лиза и Гарри, их выносила и родила суррогатная мать. Появление детей у супругов окончательно укрепило союз.

Спустя 20 лет уже никто не сомневается в искренности чувств звезд, а они продолжают поддерживать друг друга во всем. Когда Россия напала на Украину 24 февраля, супруги выступили с осуждением действий Путина, а вскоре и вовсе уехали в Израиль. Галкин во время гастрольного тура по стране не переставал высмеивать президента РФ и пропагандистов, и теперь на родине ему грозит уголовное преследование.

По информации, которая недавно появилась в СМИ, Алла и Максим подумывают о том, чтобы переехать в США.