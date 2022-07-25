Максим Галкин и Алла Пугачева навсегда переедут в США — СМИ

Звездные супруги продают недвижимость в России.

46-летний российский юморист Максим Галкин планирует переехать с Аллой Пугачевой и детьми в США. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По данным росСМИ, звездные супруги уже готовят документы для переезда в Штаты и планируют продать свою роскошную недвижимость на территории РФ.

Эту информацию сообщил экс-депутат российской Госдумы Роман Худяков.

"Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России", — сообщают СМИ.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию России сразу же после начала полномасштабной российской агрессии в Украине. Шоумен публично осудил действия путинского режима, в то время как примадонна воздержалась от резких высказываний, она только озвучила свою позицию против войны в целом. Позже Пугачева отмечала, что готова начать говорить, если против Галкина возбудят уголовное дело в РФ.

Звездные супруги некоторое время жили на территории Израиля в шикарном имении, однако впоследствии они с детьми перебрались в Латвию. Алла Пугачева рассказывала, что вернется в Россию, когда у их детей закончатся летние каникулы в школе.

Напомним, против Максима Галкина возбудили уголовное дело в России.

Также Фокус писал о представлении Максима Галкина в Лондоне как украинского артиста. Комик планирует выступить в столице Великобритании в День независимости Украины 2022.