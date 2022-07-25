Максим Галкін та Алла Пугачова назавжди переїдуть до США — ЗМІ

Зіркове подружжя продає нерухомість у Росії.

46-річний російський гуморист Максим Галкін планує переїхати з Аллою Пугачовою та дітьми до США. Про це повідомляють телеграм-канали.

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За даними росЗМІ, зіркове подружжя вже готує документи для переїзду до Штатів та планують продати свою розкішну нерухомість на території РФ.

Цю інформацію повідомив ексдепутат російської Держдуми Роман Худяков.

"Пугачова і Галкін назавжди переїдуть в США. Сім'я Галкіних вже займається переоформленням і продажем нерухомості в Росії", — повідомляють ЗМІ.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

Алла Пугачова та Максим Галкін покинули територію Росії одразу після початку повномасштабної російської агресії в Україні. Шоумен публічно засудив дії путінського режиму, у той час як примадонна утрималась від різких висловлювань, вона лише озвучила свою позицію проти війни в цілому. Пізніше Пугачова зазначала, що готова почати говорити, якщо проти Галкіна заведуть кримінальну справу в РФ.

Зіркове подружжя певний час мешкало на території Ізраїлю в шикарному маєтку, проте згодом вони з дітьми перебралися до Латвії. Алла Пугачова розповідала, що повернеться до Росії, коли в їхніх дітей закінчаться літні канікули у школі.

Нагадаємо, проти Максима Галкіна порушили кримінальну справу в Росії.

Також Фокус писав про представлення Максима Галкіна у Лондоні як українського артиста. Комік планує виступити у столиці Великобританії в День незалежності України 2022.