Максим Галкін та Алла Пугачова назавжди переїдуть до США — ЗМІ
Зіркове подружжя продає нерухомість у Росії.
46-річний російський гуморист Максим Галкін планує переїхати з Аллою Пугачовою та дітьми до США. Про це повідомляють телеграм-канали.
За даними росЗМІ, зіркове подружжя вже готує документи для переїзду до Штатів та планують продати свою розкішну нерухомість на території РФ.
Цю інформацію повідомив ексдепутат російської Держдуми Роман Худяков.
"Пугачова і Галкін назавжди переїдуть в США. Сім'я Галкіних вже займається переоформленням і продажем нерухомості в Росії", — повідомляють ЗМІ.
Алла Пугачова та Максим Галкін покинули територію Росії одразу після початку повномасштабної російської агресії в Україні. Шоумен публічно засудив дії путінського режиму, у той час як примадонна утрималась від різких висловлювань, вона лише озвучила свою позицію проти війни в цілому. Пізніше Пугачова зазначала, що готова почати говорити, якщо проти Галкіна заведуть кримінальну справу в РФ.
Зіркове подружжя певний час мешкало на території Ізраїлю в шикарному маєтку, проте згодом вони з дітьми перебралися до Латвії. Алла Пугачова розповідала, що повернеться до Росії, коли в їхніх дітей закінчаться літні канікули у школі.
Нагадаємо, проти Максима Галкіна порушили кримінальну справу в Росії.
Також Фокус писав про представлення Максима Галкіна у Лондоні як українського артиста. Комік планує виступити у столиці Великобританії в День незалежності України 2022.