Максим Галкін поділився фото Алли Пугачової до пластики

Знімок показує, якими були Максим Галкін і Алла Пугачова на початку їхнього роману.

Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін опублікував у Instagram архівне відео, на якому він позує фотографу, а за ним виглядає Алла Пугачова.

"Років 20 цій фотографії, її зробив відомий литовський фотограф Algimantas Aleksandravičius. Ось так він нас побачив. На пару днів від'їхав — а вже сумую", — підписав чорно-білий знімок гуморист.

Під фото менш ніж за добу — 257 тисяч лайків і багато теплих коментарів на адресу пари.

"Два таланти … успіхів і здоров'я", "Ви прекрасні! У вас усе! Ніжність, любов і повага одне до одного!", "Прекрасне фото. Ось що означає дійсно За Чоловіком", "Це-е-е кохання, що без грошей робить тебе багатшим…" Незабаром зустрінетеся!", "Захоплююсь вашою сталістю й вірністю", "Які ви чудові! Стільки років минуло, а кохання тільки міцніше. Назавжди", — пишуть користувачі.

На знімку важко не помітити, що Пугачова має на знімку трохи інакший вигляд. І справа не лише у віці. Преса неодноразово писала про ймовірні пластичні операції, в результаті яких співачка стала мати молодший вигляд. Свої коментарі з цього приводу давали фахівці.

"Якщо судити за фото, видно, що легенда вітчизняної естради справді зробила пластику обличчя: кругову підтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик став гарний, акуратний. Також губи підкачала. У її віці губи навпаки починають здуватись — а в Алли Борисівни вони, як у 25-річної. Звичайно ж, це пластика", — сказав зірковий пластичний хірург Павло Піманчев у бесіді в News.Ru.

У щирість почуттів Максима й Алли, між якими 27-річна різниця у віці, спочатку ніхто не вірив. Багато хто вважав Галкіна шукачем багатої покровительки для просування в кар'єрі, а пропагандистка Маргарита Симоньян буквально нещодавно знову заявила про це.

Уперше майбутнє подружжя зустрілося у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", і посприяв цьому не хто інший, як тодішній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров. На той момент стосунки між Аллою та Філіпом вже зійшли нанівець: вони не жили разом, хоча офіційно ще були одружені.

Пугачова та Галкін довго приховували свій роман. Першим приводом для пліток на цю тему став вихід спільного кліпу на пісню "Бути чи не бути", після чого ЗМІ буквально почали полювати на них у пошуках сенсаційних кадрів. Незабаром пара підтвердила, що зустрічається.

У 2011 році Галкін і Пугачова побралися. Незважаючи на скепсис оточення, Примадонна була дуже щасливою, а Галкін не давав приводу засумніватися в тому, що обожнює свою дружину. У 2013 році на світ народилися двійнята Ліза та Гаррі, їх виносила та народила сурогатна мати. Поява дітей у подружжя остаточно зміцнила союз.

Через 20 років ніхто не сумнівається в щирості почуттів зірок, а вони продовжують підтримувати одне одного в усьому. Коли Росія напала на Україну 24 лютого, подружжя виступило із засудженням дій Путіна, а незабаром і зовсім виїхало в Ізраїль. Галкін під час гастрольного туру країною не переставав висміювати президента РФ і пропагандистів, і тепер на батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування.

За інформацією, яка нещодавно з'явилася в ЗМІ, Алла та Максим подумують про те, щоб переїхати в США.