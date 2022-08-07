Галкин в Юрмале перешел на латышский и шутил над собравшимися русскими (видео)

Максим Галкин дал концерт в Юрмале: артист теперь решил шутить по-латышски и уже учит язык. И на первом же выступлении не упустил случая подколоть русскоязычную часть публики: мол, не зная языка, они "не поняли, что здесь происходит и за что они заплатили деньги".

Концерт Максима Галкина в Юрмале запомнился шутками на латышском и подколами в адрес присуствовавших в зале россиян, сообщает Baltijas Balss.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский, потому что теперь Россия внимательно следит за всем, что я говорю на концертах, — заявил Галкин во время своего шоу. — Поэтому сегодня я буду говорить и шутить только по-латышски. Теперь я вижу, что многие боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они не понимают, что здесь происходит и за что они заплатили".

[ + – ] Концерт Галкина в Юрмале

Пользователи в соцсетях принялись обмениваться этими записями. Некоторых впечатлило хорошее произношение артиста — "намного лучше, чем у некоторых русских, живущих в Латвии", делятся латыши.

Напомним, что в РФ составляют черные списки культурных деятелей, которые выступают против войны. Им предлагают "покаяться", съездить на Донбасс и публично высказаться в поддержку "спецоперации". Режиссера Федора Бондарчука тоже внесли в список.

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