Российского модельера Александра Васильева подозревают в дискредитации ВС РФ

Ранее ведущий российского ток-шоу "Модный приговор" высказывался против войны в Украине.

Российская телеведущая Ксения Собачак заявила, что по ее информации правоохранители РФ начали проверку в отношении модельера и ведущего передачи "Модный приговор" Александра Васильева. Его подозревают в дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

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По словам Собчак, 25 июля полиция зарегистрировала обращение, в котором было указано, что Васильев высказывался против войны в Украине. Личность человека, который обратился к правоохранителям, не раскрывается.

Как пишет Собчак, вероятно, речь идет об открытом письме к Висагинаскому муниципалитету Литвы, которое Васильев написал еще в марте, но в СМИ о нем сообщили только в мае — начале июня. В обращении модельер назвал себя пацифистом и осудил войну в Украине, а также отметил, что любая война наносит колоссальный урон Всемирному культурному наследию и признался, что опасается ядерного противостояния в мире.

"Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины" — написал модельер.

По его словам, "человечество потеряло огромное количество архитектурных ценностей, музейных коллекций и человеческих жизней в тех бесполезных военных столкновениях, чаще сочетавшихся в виде акта неприкрытой агрессии, как это происходит в наши дни".

Васильев также заявил, что не имеет ничего общего с российским диктатором Путиным, и попросил Висагинас сохранить его частную коллекцию старинной одежды, которую он завещал музею в Литве. Модельер добавил, что никогда не был членом какой-либо партии РФ, и сам эмигрировал во Францию в 1982, спасаясь от советского режима. Васильев более 20 лет является гражданином Литвы.

"Я не связан с руководством России, не награжден ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России" — написал модельер.

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