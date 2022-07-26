Російського модельєра Олександра Васильєва підозрюють у дискредитації ЗС РФ

Раніше ведучий російський ток-шоу "Модний вирок" висловлювався проти війни в Україні.

Російська телеведуча Ксенія Собачак заявила, що, за її інформацією, правоохоронці РФ розпочали перевірку щодо модельєра та ведучого передачі "Модний вирок" Олександра Васильєва. Його підозрюють у дискредитації збройних сил РФ. Про це знаменитість повідомила у своєму Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Собчак, 25 липня поліція зареєструвала звернення, де було зазначено, що Васильєв висловлювався проти війни в Україні. Особа людини, яка звернулася до правоохоронців, не розкривається.

Як пише Собчак, імовірно, йдеться про відкритий лист до Вісагінаського муніципалітету Литви, який Васильєв написав ще в березні, але в ЗМІ про нього повідомили лише у травні — на початку червня. У зверненні модельєр назвав себе пацифістом і засудив війну в Україні, а також зазначив, що будь-яка війна завдає колосальної шкоди світовій культурній спадщині та зізнався, що побоюється ядерного протистояння у світі.

"Безпрецедентні амбіції відтворення величезної Імперії викликають військову окупацію, яка прямо зараз руйнує незалежну державу України", — написав модельєр.

За його словами, "людство втратило величезну кількість архітектурних цінностей, музейних колекцій і людських життів у тих непотрібних військових зіткненнях, які частіше поєднувалися у вигляді акту неприкритої агресії, як це відбувається в наші дні".

Васильєв також заявив, що не має нічого спільного з російським диктатором Путіним і попросив Вісагінас зберегти його приватну колекцію старовинного одягу, яку він заповів музею в Литві. Модельєр додав, що ніколи не був членом будь-якої партії РФ, і сам емігрував у Францію 1982 року, рятуючись від радянського режиму. Васильєв понад 20 років є громадянином Литви.

"Я не пов'язаний з керівництвом Росії, не нагороджений жодною урядовою нагородою та не отримую допомогу для мого Фонду сховища колекції Старовинного костюма та Історії моди з Росії", — написав модельєр.

Фокус раніше писав про те, що Максим Галкін і Алла Пугачова продають нерухомість у Росії та мають намір перебратися в США. Як відомо, проти чоловіка примадонни порушили кримінальну справу в Росії.