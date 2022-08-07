Галкін у Юрмалі перейшов на латиську та жартував над росіянами (відео)

Максим Галкін дав концерт у Юрмалі: артист тепер вирішив жартувати латиською та вже вчить мову. І на першому ж виступі не проґавив нагоду підколоти російськомовну частину публіки: мовляв, не знаючи мови, вони "не зрозуміли, що тут відбувається та за що вони заплатили гроші".

Концерт Максима Галкіна в Юрмалі запам'ятався жартами латиською та підколами на адресу росіян, які були в залі, повідомляє Baltijas Balss.

"Доброго вечора, дорогі друзі. Я почав вчити латиську, бо тепер Росія уважно стежить за всім, що я говорю на концертах, — заявив Галкін під час свого шоу. — Тому сьогодні я говоритиму та жартуватиму тільки латиською. Тепер я бачу, що багато хто боїться, що я жартуватиму тільки латиською. Але не хвилюйтеся. Поруч із вами сидять росіяни — вони не розуміють, що тут відбувається та за що вони заплатили".

[ + – ] Концерт Галкіна в Юрмалі

Користувачі в соцмережах почали обмінюватися цими записами. Деяких вразила гарна вимова артиста: "Набагато краще, ніж у деяких росіян, які живуть у Латвії", — діляться латиші.

Нагадаємо, що в РФ складають чорні списки культурних діячів, які виступають проти війни. Їм пропонують "покаятися", з'їздити на Донбас і публічно висловитись на підтримку "спецоперації". Режисера Федора Бондарчука також внесли у список.

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