"Порядок наводить". Алла Пугачева призналась, почему вернулась в Россию

Знаменитость вернулась на родину без Максима Галкина.

73-летняя российская певица Алла Пугачева рассказала, почему решила вернуться в Россию через полгода отсутствия в стране. Об этом пишут РосСМИ.

Во время прогулки по столице РФ Примадонну "поймали" местные корреспонденты и спросили о дальнейших планах на жизнь в России. Артистка призналась, что вернулась долгое время назад, но раньше ей не удавалось выйти на публику.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Пугачева на вопрос журналиста, почему она решила вернуться на родину.

[ + – ] Алла Пугачева с детьми Фото: maxgalkinru

В частности, основным мотивом возвращения российская певица называет своих детей, которые 1 сентября пойдут в школу.

"У них ножки есть, здоровые. Да", — ответила знаменитость на вопрос, пойдут ли ее дети в начале осени в школу.

[ + – ] Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Instagram alla_orfey

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойню — Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

В феврале 2022 звездные супруги покинули территорию РФ и перебрались на некоторое время в Израиль, где у Максима Галкина живет брат. Впоследствии семейство переехало в Латвию. А через некоторое время в Сети распространились слухи о возможной эмиграции Аллы Пугачевой и Максима Галкина в США.

Тем временем Максим Галкин продолжает активно выступать на концертах в Европе. Ведь после выражения своей публичной позиции против войны российский шоумен потерял ряд контрактов на родине.

Напомним, Максим Галкин выступил на концерте в Польше в желто-синем костюме.

Также Фокус писал о неожиданном возвращении Аллы Пугачевой в Москву.