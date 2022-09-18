Алла Пугачова попросила надати їй статус іноагента, як Максиму Галкіну

Алла Пугачова попросила Міністерство юстиції РФ "зарахувати її до лав іноземних агентів" — як чоловіка.

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Відома російська співачка Алла Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ, попросивши на знак солідарності з чоловіком Максимом Галкіним також "зробити" її іноземним агентом.

Пост зі зверненням до Мін'юсту зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Наведемо текст посту Пугачової повністю.

"Звернення до Мін'юсту РФ.

Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною та порядною людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і які ускладнюють життя наших громадян.

Алла Пугачова".

Зазначимо, що на Instagram Алли Пугачової підписано майже 3,5 млн користувачів. У коментарях до посту багато хто з них висловив захоплення заявою та подякував співачці за щирість і чесність.

[ + – ] Алла Пугачова попросила Міністерство юстиції Росії визнати її іноземним агентом Фото: Instagram

Досі Алла Пугачова не коментувала відкрито вторгнення РФ в Україну, проте ситуація з чоловіком, мабуть, змусила її перервати мовчання та підтримати Максима Галкіна, який виступає проти війни.

Нагадаємо, чоловіка Пугачової, російського гумориста Максима Галкіна, в Російській Федерації внесли до списку осіб, які виконують функцію іноземного агента. Як підставу зазначили нібито "іноземне фінансування" з боку України та заняття політичною діяльністю. Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що артисту Максиму Галкіну, який "робив дуже погані заяви", "явно з нами не по дорозі".

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми виїхали з Росії після початку російського вторгнення в Україну. Наразі Галкін залишається за кордоном, а Пугачова після тривалої відсутності повернулася в Росію наприкінці серпня цього року.

Повернувшись у РФ, співачка почала критикувати своїх кривдників. Зокрема, вона розмістила пости в Instagram із відповідями на випади в її бік від режисера Микити Михалкова та пропагандиста Володимира Соловйова.