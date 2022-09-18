Алла Пугачева попросила предоставить ей статус иноагента, как Максиму Галкину

Алла Пугачева попросила Министерство юстиции РФ "зачислить ее в ряды иностранных агентов" — как мужа.

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Известная российская певица Алла Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ, попросив, в знак солидарности с мужем, Максимом Галкиным, также "сделать" ее иностранным агентом.

Пост с обращением к Минюсту звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Приведем текст поста Пугачевой полностью.

"Обращение в минюст РФ.

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным и порядочным человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан.

Алла Пугачева".

Отметим, что на Instagram Аллы Пугачевой подписаны почти 3,5 млн пользователей. В комментариях к посту многие из них выразили восхищение заявлением и поблагодарили певицу за искренность и честность.

[ + – ] Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом Фото: Instagram

До сих пор Алла Пугачева не комментировала открыто вторжение РФ в Украину, однако ситуация с мужем, очевидно, заставила ее прервать молчание и поддержать Максима Галкина, который выступает против войны.

Напомним, мужа Пугачевой, российского юмориста Максима Галкина, в Российской Федерации внесли в список лиц, которые выполняют функцию иностранного агента. В качестве основания было указано якобы "иностранное финансирование" со стороны Украины и занятия политической деятельностью. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что артисту Максиму Галкину, который "делал очень плохие заявления", "явно с нами не по пути".

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали из России после начала российского вторжения в Украину. В настоящее время Галкин остается за границей, а Пугачева, после длительного отсутствия, вернулась в Россию в конце августа этого года.

Вернувшись в РФ певица начала критиковать своих обидчиков. В частности, она разместила посты в Instagram c ответами на выпады в ее сторону от режиссера Никиты Михалкова и пропагандиста Владимира Соловьева.