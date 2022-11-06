Ксения Собчак впервые прокомментировала свое бегство из России

Пост блогера появился в ее Telegram-канале по случаю ее дня рождения

Related video

Ксения Собчак впервые вышла на связь после своего поспешного бегства из России 26 октября, когда ее коммерческому директору и ей самой были предъявлены обвинения в вымогательстве. Позже Собчак стала свидетельницей по делу. Комментарий журналисты и блогера появился в ее Telegram-канале "Кровавая барыня" по случаю ее дня рождения.

Пост был опубликован пятого ноября. Ксении Анатольевне исполнился 41 год. Она отметила, что это "самый странный ее день рождения".

"Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины", — написала Собчак. И отметила, что в такие моменты понимаешь, что "ценно, а что нет".

Она упомянула о поддержке "близких и совсем не близких людей", которые сказали доброе слово и не сделали вид, что "ничего не заметили".

"Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась "против тренда". Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень", — написала Собчак и поблагодарила за поддержку, загадочно уточнив, что "умные люди все видят и понимают".

Из сообщения становится ясно, что Собчак находится за границей, но неизвестно, в Литве ли, куда она сбежала 26 октября, перейдя границу пешком и предъявив израильский паспорт, наличие которого постоянно отрицала.

Также в день ее рождения впервые отозвался ее муж, режиссер Константин Богомолов, который остался с ее сыном Платоном в Москве. Он опубликовал их свадебный снимок и поздравил жену с днем рождения, написав: "Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить".

[ + – ] Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Instagram xenia_sobchak

Ранее в Instagram Собчак появлялись посты о эмиграции в Израиль и о недоброжелателях. В какой стране она находится, блогер так и не сообщила.

Напомним, Собчак сбежала из России после возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Заявление написал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Олигарх и друг Путина сообщил правоохранительным органам о попытке вымогательства 11 миллионов рублей за удаление негативных постов в Telegram-канале "Тушите свет".

Суханов и Романовский были готовы частично признать свою вину.

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова ранее сообщила, что ее дочь вернется в РФ "уже скоро". И подтвердила наличие у нее израильского паспорта.