Мать Ксении Собчак прокомментировала бегство дочери

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Сенатор Людмила Нарусова также подтвердила, что у ее дочери есть гражданство Израиля, хоть она это и отрицала

Российский сенатор Людмила Нарусова, мать известной журналистки и блогера Ксении Собчак пообещала, что та скоро вернется в РФ. Об этом пишет "РИА Новости".

Отвечая на вопрос агентства, будет ли возвращаться Ксения Собчак в Россию, Нарусова сказала: "Будет, очень скоро". Сама Собчак о планах на будущее не говорила вообще.

Неизвестно даже в какой стране она сейчас находится. Ее соцсети не обновлялись с того момента, как она сбежала из РФ, а ее известный Тelegram-канал "Кровавая барыня" с миллионом подписчиков явно ведет другая редакция: там стало появляться больше новостей о президенте РФ и без всяких авторских ремарок, которые были в постах ранее.

[ + – ] Бегство Ксении Собчак из России

Также сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак. Ранее об этом сообщила телеведущая Тина Канделаки и опубликовала снимок паспорта Собчак, который она получила 20 сентября 2022 года. Сама Собчак всегда отрицала наличие у нее паспорта другой страны.

На вопрос, является ли информация о наличии у Ксении гражданства Израиля фейком, Нарусова отметила: "Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство".

Кроме того, сенатор заявила, что Собчак не присвоен ни статус свидетеля, ни статус обвиняемой по делу, в рамках которого в ее доме прошел обыск. "Адвокаты обжалуют сам факт обыска", — добавила Нарусова.

Напомним, Ксения Собчак спешно уехала из России 26 октября, когда обвинения в вымогательстве были предъявлены ее коммерческому директору Кириллу Суханову и бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому. Их обвиняют в вымогательстве в "особо крупных размерах" у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Собчак скрылась из России, причем ее ожидали правоохранители в аэропортах, но она пересекла границу с Беларусью, а потом пешком перешла границу с Литвой в пункте пропуска Видзы. Она была одна, ее муж Константин Богомолов остался в Москве, также, как и ее сын Платон.