Мати Ксенії Собчак прокоментувала втечу дочки

Сенаторка Людмила Нарусова також підтвердила, що її дочка має громадянство Ізраїлю, хоч вона це й заперечувала.

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Російська сенаторка Людмила Нарусова, мати відомої журналістки та блогерки Ксенії Собчак, пообіцяла, що та незабаром повернеться в РФ. Про це пише "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання агентства, чи буде повертатися Ксенія Собчак у Росію, Нарусова сказала: "Буде, дуже скоро". Сама Собчак про плани на майбутнє взагалі не говорила.

Невідомо навіть, у якій країні вона зараз перебуває. Її соцмережі не оновлювалися з того моменту, як вона втекла із РФ, а її відомий Тelegram-канал "Кривава пані" з мільйоном підписників, явно веде інша редакція: там почало з'являтися більше новин про президента РФ і без будь-яких авторських ремарок, які були на постах раніше.

[ + – ] Втеча Ксенії Собчак із Росії

Також сенаторка Людмила Нарусова підтвердила наявність громадянства Ізраїлю в її дочки Ксенії Собчак. Раніше про це повідомила телеведуча Тіна Канделакі й опублікувала знімок паспорта Собчак, який вона отримала 20 вересня 2022 року. Сама Собчак завжди заперечувала наявність у неї паспорта іншої країни.

На питання, чи є інформація про наявність у Ксенії громадянства Ізраїлю фейком, Нарусова зазначила: "Чому? Ні. Конституція РФ дозволяє подвійне громадянство".

Крім того, сенаторка заявила, що Собчак не надали ні статусу свідка, ні статусу обвинуваченої в справі, у межах якої в її будинку пройшов обшук. "Адвокати оскаржують сам факт обшуку", — додала Нарусова.

Нагадаємо, Ксенія Собчак спішно поїхала з Росії 26 жовтня, коли звинувачення у вимаганні пред'явили її комерційному директору Кирилу Суханову та колишньому головному редактору журналу Tatler Аріану Романовському. Їх звинувачують у здирстві в "особливо великих розмірах" у голови держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Собчак зникла з Росії, причому на неї чекали правоохоронці в аеропортах, але вона перетнула кордон із Білоруссю, а потім пішки перейшла кордон із Литвою в пункті пропуску Відзи. Вона була одна, її чоловік Костянтин Богомолов залишився в Москві, як і її син Платон.