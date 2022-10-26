Пішки та без дітей: росЗМІ показали, як Собчак перетнула кордон Білорусі з Литвою (відео)

На опублікованому в соцмережі ролику видно, що ведуча перейшла білорусько-литовський кордон у пункті пропуску Відзи

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У мережі з'явилося відео, як відома російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак перейшла кордон у Білорусі На запитання прикордонника, куди вона вирушає, Собчак сказала: "У Литву". Відео з'явилося на Telegram-каналі "Три сестри", де уточнили, що ексклюзив їм "надслали" і що на відео знята саме Ксенія Собчак.

Примітно, але вищезгаданий Telegram-канал мав до публікації не більш як 800 підписників, але на нього звернули увагу багато кремлівських пропагандистів, включаючи Володимира Соловйова, які негайно почали розповсюджувати відео.

На відео видно, що жінка, схожа на Ксенію Собчак, одягнена дуже просто: у спортивний костюм та кепку пішки йде до білорусько-литовського кордону у пункті пропуску Відзи.

Супроводжує її один чоловік із спортивною сумкою, сина Платона з нею немає. Також раніше стало відомо, що її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, залишився в Москві.

[ + – ] На відео жінка, схожа на Ксенію Собчак, переходить кордон із Литвою

Далі Собчак дає прикордоннику свій паспорт, уточнює, що прямує до Литви і переходить кордон. Невідомо, чи перейшов разом із нею кордон таємничий чоловік, свою сумку вона несла сама.

Про те, що вона залишила Росію в ніч проти 26 жовтня, стало відомо сьогодні. Як і про те, що вона, буквально, замітаючи сліди, купила одразу кілька квитків на різні рейси: до Дубаї та Туреччини. Що виявилося незайвим, адже в аеропортах на неї чекали співробітники правоохоронних органів.

Поспішна втеча Собчак пов'язана із сьогоднішніми арештами. За звинуваченням у здирництві заарештували комерційного директора Ксенії Собчак Кирила Суханова і колишнього головного редактора журналу "Татлер" Аріана Романовського. Їм загрожує по 15 років за ґратами. Російські ЗМІ стверджують, що вони вимагали гроші у якогось топменеджера компанії "Ростех" за непублікацію постів про нього.

Обшуки пройшли й у підмосковному будинку Ксенії Собчак. Спочатку сама Собчак не мала жодного процесуального статусу. Але до кінця дня агентство ТАСС повідомило, що Собчак стала підозрюваною у справі про здирництво у держкорпорації "Ростех". Дослівно, її підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі. Санкції статті передбачають до 15 років колонії.

Примітно, але на Telegram-каналах Ксенії Собчак, як і раніше, ні слова про те, що вона залишила Росію.

З'явилася лише згадка про арешт Кирила Суханова, її комерційного директора.

[ + – ] Пост про арешт Кирила Суханова Фото: Скриншот

"Не вірю в це взагалі, і сподіваюся, що зараз у всьому швидко розберуться і переконаються, що все це якась нісенітниця. Якщо ні, то очевидно, що це облава на мою редакцію — останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути.. Сподіваюся, це не так, і все дійсно непорозуміння", — сказано в пості.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про все, що відомо про справу Собчак і про те, як із цим пов'язаний "Ростех", а саме його голова Сергій Чемезов, близький друг і соратник Володимира Путіна.