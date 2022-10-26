Пешком и без детей: росСМИ показали, как Собчак пересекла границу Беларуси с Литвой (видео)

На опубликованном в соцсети ролику видно, что ведущая перешла белорусско-литовскую границу в пункте пропуска Видзы

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В Сети появилось видео, как известная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак перешла границу в Беларуси На вопрос пограничника, куда она отправляется, Собчак сказала: "В Литву". Видео появилось на Telegram-канале "Три сестры", где уточнили, что эксклюзив им "прислали" и что на видео запечатлена именно Ксения Собчак.

Примечатльно, но вышеупомянутый Telegram-канал имел до публикации не более 800 подписчиков, но на него обратили внимание многие кремлевские пропагандисты, включая Владимира Соловьева, которые немедленно принялись распространять видео.

На видео видно, что женщина, похожая на Ксению Собчак, одетая очень просто: в спортивный костюм и кепку, пешком идет к белорусско-литовской границе в пункте пропуска Видзы.

Сопровождает ее один мужчина со спортивной сумкой, сына Платона с ней нет. Также ранее стало известно, что ее муж, режиссер Константин Богомолов остался в Москве.

[ + – ] На видео женщина, похожая на Ксению Собчак, переходит границу с Литвой

Далее Собчак дает пограничнику свой паспорт, уточняет, что следует в Литву и переходит границу. Неизвестно, перешел ли вместе с ней границу таинственный мужчина, свою сумку она несла сама.

О том, что она покинула Россию в ночь на 26 октября, стало известно сегодня. Как и о том, что она, буквально, заметая следы, купила сразу несколько билетов на разные рейсы: в Дубай и Турцию. Что оказалось нелишним, ведь в аэропортах ее ждали сотрудники правоохранительных органов.

Поспешное бегство Собчак связано с сегодняшними арестами. По обвинению в вымогательстве были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала "Татлер " Ариан Романовский. Им угрожает по 15 лет за решеткой. Российские СМИ утверждают, что они вымогали деньги у некоего топ-менеджера компании "Ростех" за непубликацию постов о нем.

Обыски прошли и в подмосковном доме Ксении Собчак. Сначала у самой Собчак не было никакого процессуального статуса. Но к концу дня агентство ТАСС сообщило, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Дословно, ее подозревают в "вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Примечательно, но на Telegram-каналах Ксении Собчак по-прежнему ни слова о том, что она покинула Россиию.

Появилось лишь упоминание об аресте Кирилла Суханова, ее коммерческого директора.

[ + – ] Пост об аресте Кирилла Суханова Фото: Скриншот

"Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение", — сказано в посте.

Напомним, ранее Фокус рассказывал обо всем, что известно про дело Собчак и о том, как с этим связан "Ростех", а именно, его глава Сергей Чемезов, близкий друг и соратник Владимира Путина.