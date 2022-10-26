Ранее стало известно, что Собчак уехала из РФ в Литву.

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Телеведущая и блогер Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Некий неназванный источник заявил, что Собчак подозревается по "п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)". Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

А потерпевшим по делу проходит некое должностное лицо "Ростеха".

Сама Ксения Собчак не стала это комментировать. Ее страницы в соцсетях не обновляются, а на Telegram-каналах новости выходят в обычном порядке.

Ранее по этому же делу были задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

[ + – ] Ранее был задержан коммерческий директор Собчак - Кирилл Суханов Фото: Соцсети

Ксения Собчак уехала из России, причем сделала это в ночь на 26 октября, купив сразу несколько билетов на разные рейсы. Но пока полицейские ждали ее в аэропортах, она покинула РФ через Беларусь и уехала в Литву. Как сообщают инсайдеры – по израильскому паспорту.

Суд в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте Суханова и Романовского. Романовский отрицает все обвинения.

Ранее Фокус писал обо всем, что известно о бегстве Собчак и аресте ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Не исключено, что таинственное "должностное лицо "Ростеха" – это супруг ведущей Тины Канделаки Василий Бровко. У Канделаки и Собчак были натянутые отношения. Они часто критиковали друг друга в соцсетях.