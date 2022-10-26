Раніше стало відомо, що Собчак поїхала з Росії в Литву.

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Телеведуча та блогерка Ксенія Собчак стала підозрюваною у справі про вимагання у держкорпорації "Ростех". Про це ТАСС повідомили у правоохоронних органах.

Якесь неназване джерело заявило, що Собчак підозрюється за "п. "б" ч. 3 ст. 163 КК РФ (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі)". Санкції статті мають на увазі до 15 років колонії.

А потерпілим у справі проходить якийсь посадовець "Ростеха".

Сама Ксенія Собчак не стала це коментувати. Її сторінки у соцмережах не оновлюються, а на Telegram-каналах новини виходять у звичайному порядку.

Раніше у цій же справі було затримано комерційного директора Собчак Кирила Суханова й ексголовреда Tatler Аріана Романовського (Кузьмін).

[ + – ] Раніше було затримано комерційного директора Собчак — Кирила Суханова Фото: Соцсети

Ксенія Собчак поїхала з Росії, причому зробила це в ніч проти 26 жовтня, купивши відразу кілька квитків на різні рейси. Але поки поліцейські чекали її в аеропортах, вона залишила РФ через Білорусь і поїхала в Литву. Як повідомляють інсайдери — за ізраїльським паспортом.

Суд у середу розгляне клопотання слідства про арешт Суханова та Романовського. Романовський заперечує усі звинувачення.

Раніше Фокус писав про все, що відомо про втечу Собчак та арешт її комерційного директора Кирила Суханова. Не заперечують, що таємнича "посадова особа "Ростеха" — це чоловік ведучої Тіни Канделакі Василь Бровко. У Канделакі та Собчак були натягнуті стосунки. Вони часто критикували одна одну в соцмережах.