Ксенія Собчак: усі деталі втечі з Росії

Після арешту комерційного директора Собчак Кирила Суханова та колишнього головного редактора журналу Tatler Аріана Романовського — журналістка втекла з РФ.

Related video

Ксенія Собчак спішно залишила Росію. І після багатьох чуток про її еміграцію, яку Собчак пізніше спростовувала, цього разу, схоже, все серйозно.

Тим більше, що Собчак стала підозрюваною у справі про здирництво у держкорпорації "Ростех". Про це ТАСС повідомили у правоохоронних органах.

"Собчак підозрюється за п. "б" ч. 3 ст. 163 КК РФ (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі). Потерпілим у справі проходить посадова особа "Ростеха"", — сказав співрозмовник агентства. Санкції статті визначають до 15 років колонії.

Очевидно, рішення виїхати з РФ Ксенія Собчак ухвалила після того, як заарештували її комерційного директора Кирила Суханова і колишнього головного редактора журналу Tatler Аріана Романовського (Кузьмін). Обидва проходять у кримінальній справі про вимагання. Сьогодні Тверський суд Москви має обрати запобіжний захід Суханову і Романовському.

У заміському будинку Ксенії Собчак у закритому котеджному селищі "Гірки-8" Московської області пройшли обшуки.

Сама Ксенія Анатоліївна, яка володіє медіахолдингом "Осторожно, Media", до якого входить мережа телеграм-каналів новин, студія подкастів і ютуб-канал, прокоментувала лише арешт Суханова.

[ + – ] Єдиний коментар Собчак з приводу того, що відбувається Фото: Скриншот

"Це просто маячня, сміх, нонсенс. Кирило бізнесмен і наш рекламник, я і вся моя редакція розцінюємо це як черговий тиск на журналістику в країні", — написала Ксенія на каналі "Кровавая барыня".

Наразі новини на каналі виходять у колишньому режимі і в них немає жодного слова про її від'їзд з Росії.

Що відомо про втечу Ксенії Собчак

Телеведуча та блогерка Ксенія Собчак у ніч із вівторка на середу поїхала з Росії, в'їхавши через Білорусь до Литви. Про це агентству ТАСС повідомили у правоохоронних органах.

"Вона виїхала з Москви ще вночі, у вівторок. Водночас вона вчора купила авіаквитки через інтернет до Дубая, сьогодні — до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У результаті вона в'їхала до Литви через Білорусь", — повідомив співрозмовник агентства.

Він уточнив, що оперативники мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак, але їй вдалося втекти. Кордон вона перетнула за ізраїльським паспортом.

"За попередніми даними, для затримання Ксенії Собчак оперативники виїжджали до аеропорту Внуково-3, звідки вона збиралася відлетіти з Росії", — пишуть російські ЗМІ.

Журналіст, який опинився поряд із будинком Собчак, повідомив, що машина телеведучої залишилася біля гаража, а правоохоронці пояснили, що обшуки у Собчак проходять у кримінальній справі стосовно її комерційного директора Кирила Суханова про здирство. Водночас на той момент сама Собчак не мала жодного процесуального статусу.

[ + – ] Котеджне селище "Гірки 8" Фото: Скриншот

Сама Собчак не коментує повідомлення про свою втечу. Вона не оновлює своїх соцмереж і не відповідає на запитання коментаторів. Неясно, чи поїхала вона разом із матір'ю, сенаторкою Людмилою Нарусовою, і чи був із нею її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, і син Платон.

Що сталося із Сухановим та Романовським

Кирила Суханова, комерційного директора Собчак та її друга, доставили до ДСУ ГУ МВС у Москві для проведення слідчих дій.

[ + – ] Ксенія Собчак та Кирило Суханов Фото: Соцсети

Затримання нібито відбулося в одному з московських ресторанів, де Суханов зустрічався з клієнтом, який нібито хотів купити "блок на негатив" (який гарантує не згадування персони чи компанії в новинах) і виявився підставним. Внаслідок цієї зустрічі Суханова затримали. Його підозрюють у здирстві.

Пізніше затримали Аріана Романовського, колишнього головного редактора журналу "Татлер" за таким же звинуваченням.

[ + – ] Аріан Романовський — колишній головний редактор журналу "Татлер" Фото: РИА Новости

Аріану вже висунуто звинувачення за ч. 3 статті 163 кримінального кодексу (вимагання в особливо великому розмірі), розповів його адвокат Гаджі Алієв. Романовський свою провину не визнає.

На початку жовтня МВС Росії оголосило про затримання власників мережі Telegram-каналів, адміністратори яких публікували нібито фейки про бізнесменів і "високопоставлених осіб" і вимагали гроші за її видалення. У МВС РФ не називають імена фігурантів і самі Telegram-канали, зазначаючи лише, що до кримінальної справи потрапили "власники та адміністратори". Вважається, що арешт Суханова та Романовського — "продовження тієї великої історії".

До чого тут "Ростех"

Російські ЗМІ натякають, що справа про вимагання, в якій звинувачують Собчак, Суханова та Романовського, пов'язана зі справою про вимагання у топменеджера держкорпорації "Ростех" Василя Бровка.

З 2017 року Василь Бровко курирує у "Ростеху" діяльність, пов'язану з реалізацією національної програми "Цифрова економіка".

Але що не менш цікаво, Бровко є чоловіком відомої телеведучої Тіни Канделакі, яку Ксенія Собчак часто критикувала у своїх постах.

[ + – ] Тіна Канделакі та Василь Бровко Фото: РИА Новости

Російські ЗМІ стверджують, що донос на комерційного директора Ксенії Собчак Кирила Суханова та журналіста Аріана Романовського написав особисто голова "Ростеху" та шеф Бровко Сергій Чемезов, один із найближчих друзів Путіна, який відповідає, зокрема, за військову промисловість.

[ + – ] Сергій Чемезов — голова "Ростеху" та друг Путіна Фото: ТАСС

Нагадаємо, будинок Ксенії Собчак, у якому пройшли обшуки, добудували буквально минулого року. Ведуча розповідала, що витратила на нього майже півмільйона рублів. Ще таку ж суму обійшлася обстановка та колекційні деталі інтер'єру.

[ + – ] Ксенія Собчак у своєму будинку у "Гірки 8" Фото: Соцсети

Торік Ксенія скаржилася, що через санкції вона почала заробляти менше. І зараз основним джерелом її прибутку є реклама.

Раніше Собчак неодноразово жартувала з постів про свою еміграцію і щоразу заявляла, що літає за кордон заради інтерв'ю та роботи. Але РФ покидати вона не збирається.