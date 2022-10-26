У РФ у заміському будинку Ксенії Собчак силовики проводять обшук, – росЗМІ

Раніше у Москві затримали комерційного директора медіахолдингу Собчак Кирила Суханова у справі про здирство. Відома телеведуча назвала це черговим тиском на журналістику у Росії.

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У заміському будинку журналістки та телеведучої Ксенії Собчак, розташованому у котеджному селищі "Горки-8" у Московській області, проводиться обшук. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАРС із посиланням на правоохоронні органи РФ.

Як уточнюють пропагандисти, обшук проводиться у зв'язку з кримінальною справою про здирство проти комерційного директора медіахолдингу Собчак "Обережно Media" Кирила Суханова.

Сама телеведуча не має процесуального статусу, зазначає агентство.

Увечері 25 жовтня ЗМІ розповіли про затримання Суханова.

Varlamov News пише, що Суханов зустрівся в одному з московських ресторанів із клієнтом, який нібито хотів купити "блок на негатив" (тобто не згадування імені конкретної людини в контексті критичної інформації) у соціальних мережах у Собчак, проте клієнт виявився підставним. Внаслідок зустрічі Суханова затримали.

Сама телеведуча назвала це черговим тиском на журналістику у країні.

"До нас нема за що докопатися, і це їх бісить", — написала вона.

Нагадаємо, на початку жовтня Ксенія Собчак з матір'ю вилетіла з Росії. З огляду на інформацію у російських соціальних мережах, жінки вилетіли до Стамбула.

Також Фокус писав про те, що в Росії порушили кримінальну справу за образу українців через пост у соцмережах.