В РФ в загородном доме Ксении Собчак силовики проводят обыск, – росСМИ

Ранее в Москве задержали коммерческого директора медиахолдинга Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Известная телеведущая назвала это очередным давлением на журналистику в России.

Related video

В загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак, расположенном в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, проводится обыск. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Как уточняют пропагандисты, обыск проводится в связи с уголовным делом о вымогательстве против коммерческого директора медиахолдинга Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова.

У самой телеведущей никакого процессуального статуса нет, отмечает агентство.

Вечером 25 октября СМИ рассказали о задержании Суханова.

Varlamov News пишет, что Суханов встретился в одном из московских ресторанов с клиентом, который якобы хотел купить "блок на негатив" (то есть не упоминание имени конкретного человека в контексте критической информации) в пабликах у Собчак, однако клиент оказался подставным. В результате встречи Суханова задержали.

Сама телеведущая назвала это очередным давлением на журналистику в стране.

"К нам не за что докопаться, и это их бесит", –– написала она.

Напомним, в начале октября Ксения Собчак с матерью экстренно вылетела из России. Судя по информации в российских пабликах, женщины вылетели в Стамбул.

Также Фокус писал о том, что в России возбудили уголовное дело за оскорбление украинцев из-за поста в соцсетях.