Шоу лицемерия: в РФ возбудили уголовное дело за оскорбление украинцев из-за поста в соцсетях

Жителя Омска обвиняют в том, что он разместил в соцсети "ВКонтакте" публикацию, содержащую оскорбления по национальному признаку. Ранее мужчину осудили на два года за возбуждение ненависти к женщинам.

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В Российской Федерации возбудили уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку. Об этом сообщает интернет-издание ASTRA.

Как уточняется, житель Омска Николай Карнышов разместил в социальной сети "ВКонтакте" пост "с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности "украинцы".

Сама публикация из соцсети уже удалена, ее содержание не разглашается.

Издание "Сибирь.Реалии" рассказывает, что в сентябре этого года Карнышова суд уже признал виновным в возбуждении ненависти к женщинам из-за сексистской публикации в социальной сети. 10 октября его внесли в "реестр экстремистов и террористов". Мужчина, в частности, написал, что женщины являются причиной всех проблем, а их роль сводится к продолжению рода.

Российский адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии изданию "Ридус" подчеркнул, что подобный прецедент с жителем Омска может повлечь за собой возбуждение тысяч уголовных дел за оскорбление украинцев. По его словам, если дело Карнышова –– не местная, а федеральная инициатива, направленная на общее снижение градуса риторики вокруг темы войны в Украине, то это может привести к массовым обвинениям граждан России.

"Сейчас в соцсетях наш народ не очень церемонится и очень многие воспринимают украинцев как врагов. В последнее время я вижу просто шквал подобного рода публикаций", –– прокомментировал он.

Напомним, 23 октября известный российский пропагандист Антон Красовский в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко в эфире государственного телеканала RT публично призвал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей за то, что они говорят о российской оккупации Украины.

После этого Красовского отстранили от работы на RT, а главред телеканала Маргарита Симоньян назвала слова коллеги "омерзительными".

Вслед за историей на RT пропагандист "Комсомольской правды" Сергей Мардан в эфире на YouTube призвал убивать украинцев иранскими БПЛА.