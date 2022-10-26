Шоу лицемірства: у РФ порушили кримінальну справу за образу українців через публікацію у соцмережах

Жителя Омська звинувачують у тому, що він розмістив у соцмережі "ВКонтакті" публікацію, яка містить образи за національною ознакою. Раніше чоловіка засудили до двох років за порушення ненависті до жінок.

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У Російській Федерації порушили кримінальну справу через образу українців за національною ознакою. Про це повідомляє інтернет-видання ASTRA.

Як уточнюється, мешканець Києва Микола Карнишов розмістив у соціальній мережі "ВКонтакті" публікацію "з негативною оцінкою групи осіб, об'єднаних за ознакою належності до національності "українці".

Сама публікація із соцмережі вже видалена, її зміст не розголошується.

Видання "Сибір.Реалії" розповідає, що у вересні цього року Карнишова суд вже визнав винним у порушенні ненависті до жінок через сексистську публікацію в соціальній мережі. 10 жовтня його внесли до "реєстру екстремістів і терористів". Чоловік, зокрема, написав, що жінки є причиною всіх проблем, а їхня роль зводиться до продовження роду.

Російський адвокат Дмитро Аграновський у коментарі виданню "Рідус" підкреслив, що подібний прецедент із жителем Києва може спричинити порушення тисяч кримінальних справ за образу українців. За його словами, якщо справа Карнишова не місцева, а федеральна ініціатива, спрямована на загальне зниження градуса риторики навколо теми війни в Україні, то це може призвести до масових звинувачень громадян Росії.

"Зараз у соцмережах наш народ не дуже церемониться і дуже багато людей сприймають українців як ворогів. Останнім часом я бачу просто шквал таких публікацій", –– прокоментував він.

Нагадаємо, 23 жовтня відомий російський пропагандист Антон Красовський у розмові з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком в етері державного телеканалу RT публічно закликав топити в річці та спалювати в хатах українських дітей за те, що вони говорять про російську окупацію України.

Після цього Красовського відсторонили від роботи на RT, а головна редакторка телеканалу Маргарита Симоньян назвала слова колеги "огидними".

Слідом за історією на RT пропагандист "Комсомольської правди" Сергій Мардан в етері на YouTube закликав вбивати українців іранськими БПЛА.