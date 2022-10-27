Коммерческий директор Ксении Собчак готов частично признать вину в вымогательстве, – СМИ

Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского отправили за решетку на два месяца.

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Кирилл Суханов, коммерческий директор российской журналистки и телеведущей, а также экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которого арестовали накануне по обвинению в вымогательстве, готов частично признать свою вину, сообщает "РИА Новости".

Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет".

Во время заседания в Тверском суде Москвы вечером 26 октября следователь утверждал, что Суханова задержали при получении транша в 800 тыс. рубелей от представителей Чемезова. Он также подчеркнул, что у обвиняемого нет регистрации в России и он может скрыться от следствия.

В свою очередь Кирилл заявил, что не признает вину по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей, но готов признать, что получил транш в 800 тысяч. Он добавил, что готов извиниться перед Чемезовым.

Суд отказал Романовскому в просьбе не заключать его под стражу, решив, что тот может "продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и потерпевших" и отправил за решетку на два месяца.

По делу также проходит и сама Собчак как подозреваемая.

Информацию о задержании Суханова Ксения подтвердила в тот же день в своем телеграмм-канале "Кровавая барыня".

"Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все это действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что", – говорилось в публикации.

Фото: Скриншот

Она также прокомментировала арест Романовского до 24 декабря, отметив, что его допрашивали без адвоката.

"А вы сами понимаете что это значит", – подчеркнула Собчак.

Сама Ксения Анатольевна не стала ждать встречи с правоохранителями и бежала в Литву. Ее заметили при пересечении белорусско-литовской границы в компании неизвестного мужчины. По информации СМИ, еще в апреле этого года она получила израильский паспорт. С ней не было ее сына Платона. По неподтвержденным слухам, мальчик может находиться со своей бабушкой, сенатором Людмилой Нарусовой, которая якобы позаботилась о мерах безопасности для семьи в случае опалы.

Свой отъезд из России Собчак комментировать не стала.

В доме журналистки в Подмосковье прошли обыски. На тот момент там находился только ее супруг Константин Богомолов. Правоохранители обыскали не только особняк, но и автомобили семьи.

Напомним, ранее Фокус рассказывал обо всем, что известно про дело Собчак и о том, как с этим связан "Ростех", а именно, его глава Сергей Чемезов, близкий друг и соратник Владимира Путина.