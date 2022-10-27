Комерційний директор Ксенії Собчак готовий частково визнати провину у здирстві, – ЗМІ

Кирила Суханова, а також ексглавреда Tatler Аріана Романовського відправили за ґрати на два місяці.

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Кирило Суханов, комерційний директор російської журналістки та телеведучої, а також екскандидата в президенти РФ Ксенії Собчак, якого заарештували напередодні за звинуваченням у здирстві, готовий частково визнати свою провину, повідомляє "РИА Новости".

Кримінальну справу було порушено за п. "б" ч. 3 ст. 163 КК (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, Суханов та ексглавред Tatler Аріан Романовський звинувачуються у здирстві 11 мільйонів рублів у глави "Ростеху" Сергія Чемезова за видалення постів у Telegram-каналі "Тушите свет".

Під час засідання у Тверському суді Москви увечері 26 жовтня слідчий стверджував, що Суханова затримали при отриманні траншу 800 тис. рублів від представників Чемезова. Він також підкреслив, що обвинувачений не має реєстрації в Росії і він може втекти від слідства.

Зі свого боку Кирило заявив, що не визнає провини у справі про здирництво у Чемезова 11 млн рублів, але готовий визнати, що отримав транш у 800 тисяч. Він додав, що готовий вибачитись перед Чемезовим.

Суд відмовив Романовському у проханні не укладати його під варту, вирішивши, що той може "продовжити займатися злочинною діяльністю, чинити тиск на свідків та потерпілих" і відправив за ґрати на два місяці.

У справі також проходить і сама Собчак як підозрювана.

Інформацію про затримання Суханова Ксенія підтвердила того ж дня у своєму телеграм-каналі "Кровавая барыня".

"Наш комерційний директор Кирило Суханов заарештований. Йому намагаються приписати здирство. У кого? Навіщо? Який ще Ростех? До чого тут, заради Бога, Чемезов? все це якась нісенітниця.Якщо ні, то очевидно, що це облава на мою редакцію останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути. Сподіваюся, що це не так, і все це дійсно непорозуміння. Кириле, ми любимо тебе і ні у що не віримо", — йшлося у публікації.

Фото: Скриншот

Вона також прокоментувала арешт Романовського до 24 грудня, наголосивши, що його допитували без адвоката.

"А ви самі розумієте, що це означає", — підкреслила Собчак.

Сама Ксенія Анатоліївна не стала чекати на зустріч із правоохоронцями та бігла до Литви. Її помітили під час перетину білорусько-литовського кордону у компанії невідомого чоловіка. За інформацією ЗМІ, ще у квітні цього року вона отримала ізраїльський паспорт. З нею не було її сина Платона. За непідтвердженими чутками, хлопчик може бути зі своєю бабусею, сенатором Людмилою Нарусовою, яка нібито подбала про заходи безпеки для сім'ї у разі опали.

Свій від'їзд із Росії Собчак коментувати не стала.

У будинку журналістки у Підмосков'ї пройшли обшуки. На той момент там перебував лише її чоловік Костянтин Богомолов. Правоохоронці обшукали не лише особняк, а й автомобілі родини.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про все, що відомо про справу Собчак і про те, як із цим пов'язаний "Ростех", а саме його голова Сергій Чемезов, близький друг і соратник Володимира Путіна.