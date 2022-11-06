Ксенія Собчак уперше прокоментувала свою втечу з Росії

Допис блогерки з'явився у її Telegram-каналі з нагоди її дня народження.

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Ксенія Собчак уперше вийшла на зв'язок після своєї поспішної втечі з Росії 26 жовтня, коли її комерційному директору та їй самій були пред'явлені звинувачення у здирстві. Пізніше Собчак стала свідком у справі. Коментар журналістки та блогерки з'явився у її Telegram-каналі "Кровавая барыня" з нагоди її дня народження.

Допис був опублікований п'ятого листопада. Ксенії Анатоліївні виповнився 41 рік. Вона зазначила, що це "найдивніший її день народження".

"Мої колеги, мій близький товариш у СІЗО, я далеко від Батьківщини", — написала Собчак. І наголосила, що в такі моменти розумієш, що "цінно, а що ні".

Вона згадала про підтримку "близьких і зовсім не близьких людей", які сказали добре слово і не вдали, що "нічого не помітили".

"Тепер я розумію, чому і мої найміцніші стосунки пов'язані з тими, кого я колись підтримала, вступилася, просто висловилася "проти тренду". Люди пам'ятають добро, зроблене для них у складний момент. І я пам'ятаю кожне слово від тих, хто не став кидати камінь", — написала Собчак і подякувала за підтримку, загадково уточнивши, що "розумні люди все бачать і розуміють".

З повідомлення стає зрозумілим, що Собчак перебуває за кордоном, але невідомо, чи в Литві, куди вона втекла 26 жовтня, перейшовши кордон пішки і пред'явивши ізраїльський паспорт, наявність якого постійно заперечувала.

Також у день її народження вперше відгукнувся її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, який залишився з її сином Платоном у Москві. Він опублікував їхній весільний знімок і привітав дружину з днем народження, написавши: "Вороги пропливуть повз, неприємності розсіються, а ти незмінно будеш посміхатися, сміятися, хуліганити, любити і творити".

[ + – ] Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: Instagram xenia_sobchak

Раніше в Instagram Собчак з'являлися дописи про еміграцію в Ізраїль та про недоброзичливців. У якій країні вона перебуває, блогерка так і не повідомила.

Нагадаємо, Собчак втекла з Росії після порушення кримінальної справи проти її комерційного директора Кирила Суханова та колишнього головного редактора Tatler Аріана Романовського. Заяву написав голова "Ростеха" Сергій Чемезов. Олігарх і друг Путіна повідомив правоохоронним органам про спробу здирства 11 мільйонів рублів за видалення негативних дописів у Telegram-каналі "Тушите свет".

Суханов і Романовський були готові частково визнати свою провину.

Мати Ксенії Собчак, сенаторка Людмила Нарусова раніше повідомила, що її дочка повернеться в РФ "вже скоро". І підтвердила наявність ізраїльського паспорта.