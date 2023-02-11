Ксенія Собчак визнала, що отримала ізраїльське громадянство (відео)

Журналістка не хотіла раніше поширювати цю інформацію, адже на її імені активно спекулювали в мережі.

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41-річна російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак зізналася, що отримала ізраїльське громадянство. Про це вона повідомила у своєму YouTube-шоу.

За словами знаменитості, вона не хотіла поширювати раніше часу цю інформацію. До того ж, про це і так активно говорили в мережі.

"Паспорт я отримала, коли світ довкола став руйнуватися і коли стало зрозуміло, що мені від цього треба вберегти себе та свою сім'ю", — зазначила Собчак.

Блогерка розповіла, що повідомила про набуття громадянства лише відповідним органам, а саме МВС РФ. Собчак наголосила, що вона залишається громадянкою Росії та продовжує сплачувати там податки.

"Я не поїхала заради своїх глядачів, котрим потрібен хтось тут, хто разом із ними боїться, хто разом із ними нажаханий тим, що відбувається, хто разом із ними проти, але не готовий їхати зі своєї країни, любить свою країну, є патріотом своєї країни"", — додала журналістка.

[ + – ] Ксенія Собчак отримала ізраїльський паспорт

Окрім Ксенії Собчак, ізраїльський паспорт отримала співачка Алла Пугачова, яка разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, та дітьми провела в Ізраїлі кілька місяців після 24 лютого.

Нагадаємо, Ксенія Собчак прокоментувала свою втечу з РФ.

Також Фокус писав про повернення Ксенії Собчак до Росії восени 2022.