Под одним зонтиком: Арестовича заметили в компании Собчак в Лондоне (видео)

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович "засветился" с российской телеведущей и политиком Ксенией Собчак в Лондоне. На распространенном в сети видео они шагают по улице в окружении съемочной группы.

Related video

Предположительно, Арестович и Собчак на улице столицы Великобритании снимали интервию. Telegram-канал "Труха Украина" опубликовал присланное подписчиком видео 10 сентября.

На ролике экс-советник ОП и россиянка идут под одним зонтом. Перед ними шагают два оператора с камерами, а сбоку мужчина держит освещение. Арестович и Собчак во время прогулки о чем-то общались, однако тема их разговора неизвестна.

По словам подписчика канала, видео снято в Лондоне, однако дата и время неизвестны. В соцсетях Собчак нет упоминаний о встрече с Арестовичем.

Арестович и Собчак гуляли по улицам Лондона.

Ранее Алексей Арестович давал интервью Ксении Собчак в июне 2024 года. Тогда он заявил о желании баллотироваться на пост президента Украины.

Напомним, 9 сентября Фокус писал, что российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в центре Парижа. Когда она снимала интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, к съемочной группе подошел местный житель и высказался относительно войны в Украине. Он отметил, что разговаривать на русском в Европе сейчас — это это "не просто языковой вопрос, а политический символ".

12 августа экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович прогнозировал результаты саммита на Аляске президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который прошел 15 августа. Он предсказывал "разгромное поражение Украины" и замораживание войны за линией разграничения.