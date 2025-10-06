"Я віддаю чотири області й Крим": Арестович запропонував скандальний сценарій завершення війни

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак виклав власне бачення можливих умов завершення війни між Україною та Росією. Політик заявив, що готовий до пошуку формули миру, яка не передбачатиме юридичного визнання окупованих територій, але дозволить зупинити бойові дії та розпочати процес примирення.

Related video

За інформацією з інтерв’ю, оприлюдненого на YouTube-каналі Ксенії Собчак, Олексій Арестович висловив переконання, що настав час говорити про реалістичні умови можливого миру. Він зазначив, що будь-яке врегулювання має відбуватися в межах української Конституції, але допускає гнучкі підходи щодо тимчасового статусу окупованих територій.

"Конкретно я пропоную наступне: ми переглядаємо умови. Наприклад, йдеться про ключові вимоги Росії — чотири області, Крим і питання прав російськомовного населення. Але я не визнаю ці території російськими. Це може бути формат, подібний до ситуації між ФРН і НДР", — пояснив Арестович.

За його словами, ймовірний сценарій міг би передбачати виведення військ і створення нової лінії розмежування, подібної до 38-ї паралелі між Південною та Північною Кореєю. Такий крок, на його думку, дозволив би запровадити стале перемир’я або навіть мирну угоду без юридичного визнання територіальних змін.

"Це може виглядати так: ви виводите війська — я виводжу війська. Формуємо нову лінію дотику, і війна припиняється. Далі можна укласти не мирний договір, а довгострокове мирне погодження, якого вистачить для стабільності", — зазначив він.

Арестович наголосив, що після такого кроку важливо перейти до символічних жестів примирення. Він запропонував провести спільний молебень за загиблими українцями, росіянами та білорусами, а також організувати взаємне покладання квітів до пам’ятників полеглим.

"Я готовий вийти на спільний молебень із Володимиром Путіним — за загиблих з обох сторін. Потім я звернуся до народу Росії: нас хотіли зробити ворогами, але я прийшов покласти цьому край", — сказав Арестович.

Також він заявив, що визнає "символічне єднання" трьох народів — українського, російського та білоруського — від часів князя Володимира Великого. На його думку, така позиція може стати основою для нового етапу безпеки в Європі.

"Для мене це не порожні слова. Ми повинні створити систему, яка зробить неможливим застосування сили в Європі — щось на кшталт нової Ялти, нового арбітражу", — підкреслив він.

Окрім того, політик не виключив, що під час потенційних домовленостей Україна може погодитися на відмову від членства в НАТО та ЄС, якщо це буде умовою для стабільного миру.

"Відмова від вступу до НАТО? Підпишу. Відмова від вступу до ЄС? Також можливо. Головне — зберегти Україну та життя людей", — заявив Арестович.

Наприкінці інтерв’ю він зазначив, що очікує, що російська сторона може порушити питання про "суд над Володимиром Зеленським". Арестович назвав це неприйнятним, але додав, що питання відповідальності за дії під час війни мають вирішуватися в правовому полі.

"Путіну не треба говорити таких слів, бо я сам збираюся дати оцінку діям Зеленського — з погляду українських законів, а не російських", — зазначив він.

Нагадаємо, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" з російською телеведучою і політикинею Ксенією Собчак у Лондоні.

Також Фокус писав, що 58-ма окрема механізована бригада повідомляла про те, що інформація, опублікована на сторінці Арестовича, нібито про збір коштів для військової частини А5002, є неправдивою. Згодом цю інформацію спростували.