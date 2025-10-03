Выезд из Украины до 22 лет: количество мужчин на границе с Польшей выросло в 10 раз

Только в месяц из Украины в Польшу выехали более 56 тысяч молодых мужчин. По данным польских пограничников, в августе эта цифра была в 10 раз меньше.

Related video

В Польше зафиксировали в сентябре 2025 года значительное увеличение количества мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали из Украины. По данным пограничной службы, с 28 августа по 28 сентября границу пересекли более 56 тысяч граждан этой возрастной категории. Об этом сообщили в ZAXID.NET.

Зато из Польши в Украину выехали только более 19,2 тысячи молодых мужчин. Количество тех, кто покидал родину, по сравнению с августом выросло более чем в 10 раз. В то же время количество тех, кто возвращался, выросло более чем в 3,5 раза.

Журналисты обратились за комментарием к украинским пограничникам, но получили ответ, что такая статистика отсутствует.

"Согласно действующему законодательству и существующей системы государственной отчетности в Госпогранслужбе отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет не предусмотрено", — ответили в 7 пограничном Карпатском отряде.

Мужчину в возрасте 18-22 года разрешили выезжать из Украины

26 августа в Украине вступили в силу новые правила пересечения границы, которые позволяют выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на объявленные мобилизацию и военное положение.

О необходимости упрощения правил первым заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что изменения помогут беречь связь молодежи со страной, дадут больше свободы и уверенности семьям, создадут больше возможностей для реализации в Украине.

Напомним, демограф Александр Гладун заявил, что почти 40% выехавших из Украины составляют мужчины. В основном речь идет о людях трудоспособного возраста.

В конце сентября стало известно, что блогер Валентин Войтун признался, который разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу, снова поехал в Европу. Он заявил, что возвращался в Украину лишь на пару дней по делам.