"Европа от меня отдохнула": блогер, ставший героем мема о выезде в Польшу, снова покидает Украину

Блогер который выехал в Польшу снова уезжает из Украины
Валентин Войтун снова уезжает из Украины | Фото: TikTok

Тиктокер Валентин Войтун признался, что снова едет в Европу, ведь возвращался в Украину лишь на несколько дней. На этот раз парень хочет посетить Париж.

Известный блогер из Черновицкой области Валентин Войтун, более известный в сети под ником "Сельские скетчи", заявил, что снова покидает Украину. Об этом он сообщил в видео на своей странице в TikTok.

Автор популярных видео уже стал героем мема после своего первого выезда за границу со словами:"Я в Польше, я не верю". Недавно он приехал на родину, но, как объяснил в новых роликах, вернулся лишь на несколько дней.

В первом видео Войтун сказал:

"Я возвращаюсь в Европу. Я приезжал в Украину буквально на два дня: выкопать картошку, купить телефон, а самое главное — пока не расскажу".

Во втором ролике блогер добавил:

"Ваша звездочка едет в Париж. А знаете почему? Потому что меня задолбала эта деревня. Европа от меня очень много отдохнула. Это слишком большой отпуск, согласитесь".

По словам парня, он не планирует надолго задерживаться в Украине.

Отметим, что Валентину Войтуну 21 год. Парень создает юмористические ролики и активно делится своей жизнью в соцсетях.

