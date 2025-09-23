"Европа от меня отдохнула": блогер, ставший героем мема о выезде в Польшу, снова покидает Украину

Тиктокер Валентин Войтун признался, что снова едет в Европу, ведь возвращался в Украину лишь на несколько дней. На этот раз парень хочет посетить Париж.

Related video

Известный блогер из Черновицкой области Валентин Войтун, более известный в сети под ником "Сельские скетчи", заявил, что снова покидает Украину. Об этом он сообщил в видео на своей странице в TikTok.

Автор популярных видео уже стал героем мема после своего первого выезда за границу со словами:"Я в Польше, я не верю". Недавно он приехал на родину, но, как объяснил в новых роликах, вернулся лишь на несколько дней.

В первом видео Войтун сказал:

"Я возвращаюсь в Европу. Я приезжал в Украину буквально на два дня: выкопать картошку, купить телефон, а самое главное — пока не расскажу".

Во втором ролике блогер добавил:

"Ваша звездочка едет в Париж. А знаете почему? Потому что меня задолбала эта деревня. Европа от меня очень много отдохнула. Это слишком большой отпуск, согласитесь".

По словам парня, он не планирует надолго задерживаться в Украине.

Отметим, что Валентину Войтуну 21 год. Парень создает юмористические ролики и активно делится своей жизнью в соцсетях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер рассказывал, что приехал в Украину, в частности, чтобы дать интервью.

Тиктокер разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу. Люди неоднозначно отреагировали на такие действия парня, однако многие из них пожелали ему оставаться за границей навсегда.

Кроме того, юноши 18-22 лет рассказали, почему покидают Украину.