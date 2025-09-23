"Європа від мене відпочила": блогер, який став героєм мему про виїзд у Польщу, знову покидає Україну
Тіктокер Валентин Войтун зізнався, що знову їде у Європу, адже повертався до України лише на декілька днів. Цього разу хлопець хоче відвідати Париж.
Відомий блогер із Чернівецької області Валентин Войтун, більш знаний у мережі під ніком "Сільські скетчі", заявив, що знову залишає Україну. Про це він повідомив у відео на своїй сторінці в TikTok.
Автор популярних відео вже став героєм мему після свого першого виїзду за кордон зі словами: "Я у Польщі, я не вірю". Нещодавно він приїхав на батьківщину, але, як пояснив у нових роликах, повернувся лише на кілька днів.
У першому відео Войтун сказав:
"Я повертаюсь в Європу. Я приїжджав в Україну буквально на два дня: викопати картоплю, купити телефон, а найголовніше — поки не розкажу".
У другому ролику блогер додав:
"Ваша зірочка їде в Париж. А знаєте чого? Бо мене задовбало то село. Європа від мене дуже багато відпочила. Це завелика відпустка, погодьтеся".
За словами хлопця, він не планує надовго затримуватися в Україні.
Зазначимо, що Валентину Войтуну 21 рік. Хлопець створює гумористичні ролики та активно ділиться своїм життям у соцмережах.
