"Був готовий переїхати першого ж дня": юнаки 18-22 років розповіли, чому покидають Україну, — BBC

Після постанови Кабінету міністрів про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років деякі молоді люди вирішили одразу виїхати з України. Журналісти розпитали юнаків, чому вони їдуть та чи збираються повертатися.

22-річний тренер з плавання Роман Мельник розповів в інтерв'ю BBC, що їде до Чехії, щоб почати нове життя. Він розповів, що не хоче залишатися, бо почувається "трохи в пастці".

"Я був готовий переїхати того ж дня (коли стало відомо про дозвіл на виїзд — ред.), але мама переконала мене залишитися на деякий час, щоб я міг знову попрощатися з бабусею та дідусем, зі старшою сестрою, з усіма друзями", — сказав Роман.

За його словами, він завжди хотів переїхати до Європи чи США, та часу на виїзд лишається небагато, бо на початку грудня йому виповнюється 23 роки. Роман зізнався, що не вступив би до Сил оборони України за власним бажанням.

"Я знаю, що Росія напала на мою країну, і я б убивав за свою країну, але тільки [якщо армія] візьме тебе і скаже: "Ти в армії", — сказав юнак.

На пункті пропуску "Медика-Шегині" на українсько-польському кордоні 22-річний Михайло розповів кореспондентам, що вдячний уряду за дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років з України.

"Я відвідав усе, що міг, в Україні. Коли вас замикають, люди ще більше бояться повертатися. Якщо все буде відкрито, люди повернуться", — сказав він.

20-річний Володимир, який теж стояв у черзі на виїзд, теж сказав, що бачить в рішенні Кабміну лише переваги.

"Мій брат в Америці, він дуже сумує за нами. Він хоче повернутися", — розповів молодий українець.

При цьому 24-річний житель Черкас Денис Ветушко висловив журналістам іншу думку. За його словами, після початку повномасштабної війни у нього жодного разу не з'являлося бажання виїхати за кордон. Після лютого 2022 року він патрулював вулиці та чергувати на блокпостах в рідному місті, а зараз працює волонтером у Bon Ukraine, що передає бригадам на передовій військову техніку. При цьому хлопець зазначає, що з розумінням ставиться до тих, хто виїжджає.

"Я не збираюся нікого засуджувати. Люди обирають безпеку, вони обирають комфорт", — каже Денис.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо про постанову Кабміну

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил виїзду до 22 років за кордон 26 серпня. Постанову про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати з України було офіційно опубліковано 27 серпня.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 28 серпня заперечував ажіотаж на кордоні після дозволу на виїзд для чоловіків до 22 років.

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко 9 вересня заявив в ефірі "Суспільного", що українські студенти масово беруть академвідпустки для виїзду за кордон.