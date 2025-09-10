"Был готов переехать в первый же день": юноши 18-22 лет рассказали, почему покидают Украину, — BBC

После постановления Кабинета министров о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет некоторые молодые люди решили сразу уехать из Украины. Журналисты расспросили юношей, почему они уезжают и собираются ли возвращаться.

22-летний тренер по плаванию Роман Мельник рассказал в интервью BBC, что едет в Чехию, чтобы начать новую жизнь. Он рассказал, что не хочет оставаться, потому что чувствует себя "немного в ловушке".

"Я был готов переехать в тот же день (когда стало известно о разрешении на выезд — ред.), но мама убедила меня остаться на некоторое время, чтобы я мог снова попрощаться с бабушкой и дедушкой, со старшей сестрой, со всеми друзьями", — сказал Роман.

По его словам, он всегда хотел переехать в Европу или США, но времени на выезд остается немного, потому что в начале декабря ему исполняется 23 года. Роман признался, что не вступил бы в Силы обороны Украины по собственному желанию.

"Я знаю, что Россия напала на мою страну, и я бы убивал за свою страну, но только [если армия] возьмет тебя и скажет: "Ты в армии", — сказал юноша.

На пункте пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе 22-летний Михаил рассказал корреспондентам, что благодарен правительству за разрешение на выезд мужчин 18-22 лет из Украины.

"Я посетил все, что мог, в Украине. Когда вас запирают, люди еще больше боятся возвращаться. Если все будет открыто, люди вернутся", — сказал он.

20-летний Владимир, который тоже стоял в очереди на выезд, тоже сказал, что видит в решении Кабмина только преимущества.

"Мой брат в Америке, он очень скучает по нам. Он хочет вернуться", — рассказал молодой украинец.

При этом 24-летний житель Черкасс Денис Ветушко высказал журналистам другое мнение. По его словам, после начала полномасштабной войны у него ни разу не появлялось желание выехать за границу. После февраля 2022 года он патрулировал улицы и дежурил на блокпостах в родном городе, а сейчас работает волонтером в Bon Ukraine, что передает бригадам на передовой военную технику. При этом парень отмечает, что с пониманием относится к тем, кто выезжает.

"Я не собираюсь никого осуждать. Люди выбирают безопасность, они выбирают комфорт", — говорит Денис.

Выезд мужчин за границу: что известно о постановлении Кабмина

Кабинет министров Украины принял изменения в правила выезда до 22 лет за границу 26 августа. Постановление о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать из Украины было официально опубликовано 27 августа.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 августа отрицал ажиотаж на границе после разрешения на выезд для мужчин до 22 лет.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко 9 сентября заявил в эфире "Суспільного", что украинские студенты массово берут академотпуска для выезда за границу.