Студенты массово берут академотпуска, чтобы уехать за границу, — эксперт

По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, новая тенденция может повлиять на украинский рынок труда.

Студенты украинских высших учебных заведений все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность выехать за границу, сообщил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, которого цитирует Судебно-юридическая газета.

По его словам, эта тенденция появилась после того, как правительство разрешило выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

"Решению правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", — сообщил Мирошниченко.

Он подчеркнул, что отток молодежи уже ощущается на рынке труда.

"Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых людей и людей с инвалидностью. Разрешение выезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано", — добавил президент Конфедерации работодателей.

По словам Мирошниченко, чтобы удержать молодежь в Украине необходимо активнее информировать о перспективах и возможностях в стране, а также о реальной ситуации с поддержкой украинцев в Европе. По его мнению, это может помочь уменьшить отток молодых специалистов.

Напомним, после принятия правительственного постановления, которое разрешило выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу, в сфере обслуживания и розничной торговли начались массовые увольнения. Бизнес разрабатывает новые стратегии, чтобы удержать персонал.

Фокус сообщал, что правительственное постановление от 27 августа 2025 года разрешило мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу.