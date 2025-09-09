Студенти масово беруть академвідпустки, аби виїхати за кордон, — експерт

За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, нова тенденція може вплинути на український ринок праці.

Related video

Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, повідомив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, якого цитує Судово-юридична газета.

За його словами, ця тенденція з’явилася після того, як уряд дозволив виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років.

"Рішенню уряду всього 12 днів, тому говорити про якусь масову проблему поки що не доводиться. Але тенденція, на мій погляд, не дуже добра. Студенти хочуть оформити академічну відпустку чи перейти на онлайн-навчання для того, виїхати. Це інформація від ректора одного з університетів", – повідомив Мірошниченко.

Він підкреслив, що відтік молоді вже відчувається на ринку праці.

"Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих. Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано", – додав президент Конфедерації роботодавців.

За словами Мірошниченка, щоб утримати молодь в Україні необхідно активніше інформувати про перспективи та можливості в країні, а також про реальну ситуацію з підтримкою українців у Європі. На його думку, це може допомогти зменшити відтік молодих фахівців.

Нагадаємо, після ухвалення урядової постанови, яка дозволила виїзд чоловіків віком 18–22 років за кордон, у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі почалися масові звільнення. Бізнес розробляє нові стратегії, щоб утримати персонал.

Фокус повідомляв, що урядова постанова від 27 серпня 2025 року дозволила чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон.