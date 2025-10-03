Виїзд з України до 22 років: кількість чоловіків на кордоні з Польщею зросла у 10 разів

Лише на місяць з України у Польщу виїхали понад 56 тисяч молодих чоловіків. За даними польських прикордонників, у серпні ця цифра була в 10 разів меншою.

У Польщі зафіксували у вересні 2025 року значне збільшення кількості чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їхали з України. За даними прикордонної служби, з 28 серпня до 28 вересня кордон перетнули понад 56 тисяч громадян цієї вікової категорії. Про це повідомили у ZAXID.NET.

Натомість з Польщі в Україну виїхали лише понад 19,2 тисячі молодих чоловіків. Кількість тих, хто залишав батьківщину, порівняно з серпнем виросла більш як у 10 разів. Водночас кількість тих, хто повертався, зросла у понад 3,5 раза.

Журналісти звернулись за коментарем до українських прикордонників, але отримали відповідь, що така статистика відсутня.

"Відповідно до чинного законодавства та існуючої системи державної звітності в Держприкордонслужбі окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років не передбачено", — відповіли у 7 прикордонному Карпатському загоні.

Чоловіка віком 18-22 роки дозволили виїжджати з України

26 серпня в Україні набули чинності нові правила перетину кордону, які дозволяють виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років попри оголошені мобілізацію та воєнний стан.

Про необхідність спрощення правил першим заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголошував, що зміни допоможуть берегти зв’язок молоді з країною, дадуть більше свободи й впевненості родинам, створить більше можливостей для реалізації в Україні.

Нагадаємо, демограф Олександр Гладун заявив, що майже 40% тих, хто виїхав з України, складають чоловіки. Здебільшого йдеться про людей працездатного віку.

Наприкінці вересня стало відомо, що блогер Валентин Войтун зізнався, який розірвав мережу своєю реакцію на виїзд у Польщі, знову поїхав у Європу. Він заявив, що повертався в Україну лише на пару днів у справах.