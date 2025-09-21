Выезд 18-22-летних мужчин не влияет на экономику Украины, — Тимочко

Молодежь в возрасте 18-22 года не является двигателем украинской экономики, поскольку большинство в этом возрасте еще учатся и не формируют финансовую опору государства. Такую позицию озвучил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя выезд этой категории мужчин за границу.

Экономика Украины не зависит от молодых мужчин в возрасте 18-22 лет, поэтому их выезд за границу не создает угроз для финансовой стабильности страны. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Новости.Live.

По его словам, эта возрастная категория преимущественно состоит из студентов, которые получают образование и еще не являются экономической опорой государства. Вместе с тем он подчеркнул, что главная задача такой молодежи — учиться и готовиться к будущей профессиональной жизни, а не формировать основу экономики.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: детали

Кабинет министров Украины новым постановлением разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из Украины 26 августа, документ был официально обнародован на следующий день.

О выезде за границу первых мужчин до 22 лет по новому постановлению спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 28 августа. Он также отмечал, что для выезда кроме загранпаспорта нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

18 сентября Фокус со ссылкой на исследование портала Work.ua писал, как разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет влияет на рынок труда. Согласно исследованию, после постановления Кабмина начался заметный отток молодых кадров.

Напомним, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий заявил, что скоро за границу смогут выехать 25-летние.

В частности, в Раде раскритиковали разрешение на выезд юношей до 22 лет.