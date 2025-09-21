Виїзд 18–22-річних чоловіків не впливає на економіку України, — Тимочко

Молодь віком 18–22 роки не є рушієм української економіки, оскільки більшість у цьому віці ще навчаються і не формують фінансової опори держави. Таку позицію озвучив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи виїзд цієї категорії чоловіків за кордон.

Related video

Економіка України не залежить від молодих чоловіків віком 18–22 років, тож їхній виїзд за кордон не створює загроз для фінансової стабільності країни. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Новини.Live.

За його словами, ця вікова категорія переважно складається зі студентів, які здобувають освіту та ще не є економічною опорою держави. Водночас він наголосив, що головне завдання такої молоді — навчатися й готуватися до майбутнього професійного життя, а не формувати основу економіки.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: деталі

Кабінет міністрів України новою постановою дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з України 26 серпня, документ було офіційно оприлюднено наступного дня.

Про виїзд за кордон перших чоловіків до 22 років за новою постановою речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 серпня. Він також зазначав, що для виїзду крім закордонного паспорта потрібен військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

18 вересня Фокус із посиланням на дослідження порталу Work.ua писав, як дозвіл на виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років впливає на ринок праці. Згідно з дослідженням, після постанови Кабміну почався помітний відтік молодих кадрів.

Нагадаємо, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький заявив, що скоро за кордон зможуть виїхати 25-річні.

Зокрема, в Раді розкритикували дозвіл на виїзд юнаків до 22 років.