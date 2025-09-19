Виїзд з України для 25-річних чоловіків: війна з РФ змусить владу прийняти рішення, — експерт

Українські чоловіки віком від 18 до 22 років уже можуть виїжджати з країни, але скоро обмежувач піднімуть до 25 років.

Якщо війна з Росією затягнеться на кілька років, Україна зіткнеться з нестачею людських ресурсів для армії та економіки загалом. Про це розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф" експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.

Влада буде змушена відкрити кордони, щоб залучити додаткову робочу силу для компаній, навчальних закладів, громад і муніципалітетів. Загалом потрібно залучати до півмільйона осіб на рік, підрахував він.

"Держава вже рухається в цьому напрямку. Замкнуті в кордонах люди не приносять користь економіці, тому відкрили кордон для тих, кому немає 23. Далі межу піднімуть до 25 років", — повідомив Гайдуцький.

Експерт припустив, що Україна може перейти на контрактну армію, що дасть змогу відкрити кордони. Можлива реалізація сценарію армії Ізраїлю, коли громадяни підписують "заморожений" контракт і зобов'язуються прибути до військової частини в разі нападу на країну.

Нагадаємо, українські роботодавці помітили значну втрату працівників після дозволу виїзду за кордон чоловікам 18-22 років. Великі підприємства більше за інших скаржаться на проблеми з кадрами.

У Верховній Раді критикували дозвіл на виїзд за кордон молодим чоловікам. На думку нардепа Романа Костенка, вони мають готуватися стати сержантами та офіцерами у ЗСУ.