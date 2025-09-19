Выезд из Украины для 25-летних мужчин: война с РФ заставит власти принять решение, — эксперт

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет уже могут выезжать из страны, но скоро ограничитель поднимут до 25 лет.

Если война с Россией затянется на несколько лет, Украина столкнется с нехваткой человеческих ресурсов для армии и экономики в целом. Об этом рассказал в интервью изданию "Телеграф" эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий.

Власти будут вынуждены открыть границы, чтобы привлечь дополнительную рабочую силу для компаний, учебных заведений, общин и муниципалитетов. Всего нужно привлекать до полумиллиона человек в год, подчитал он.

"Государство уже двигается в этом направлении. Замкнутые в границах люди не приносят пользу экономике, поэтому открыли границу для тех, кому нет 23. Далее предел поднимут до 25 лет", — сообщил Гайдуцкий.

Эксперт предположил, что Украина может перейти на контрактную армию, что позволит открыть границы. Возможна реализация сценария армии Израиля, когда граждане подписывают "замороженный" контракт и обязуются прибыть в воинскую часть в случае нападения на страну.

Напомним, украинские работодатели заметили значительную потерю работников после разрешения выезда за границу мужчинам 18–22 лет. Крупные предприятия больше других жалуются на проблемы с кадрами.

В Верховной Раде критиковали разрешение на выезд за границу молодым мужчинам. По мнению нардепа Романа Костенко, они должны готовиться стать сержантами и офицерами в ВСУ.