Война закончится через два месяца: раввин из Днепра сослался на "великих людей" (видео)

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий высказал мнение, что российско-украинская война может завершиться уже в январе следующего года. По его словам, такой оптимистический прогноз основывается на мнении элит в Соединенных Штатах и Европе, которые “в этом понимают”.

Война в Украине должна закончиться не позднее 15 января 2026 года, заявил Шмуэль Каминецкий во время выступления на мероприятии закрытого бизнес-сообщества INSPIRA business club. Фрагмент видео с выступлением раввина было опубликовано в соцсетях, однако время съемки неизвестно.

"Как мы только что говорили, война закончится через два месяца. Я готов на этот счет поспорить. И если война закончится до 15 января, мы с вами встречаемся здесь на "Большой Лехаим", договорились?" — сказал раввин, отметив, что речь идет о январе 2026 года.

Каминецкий добавил, что после окончания войны Украину ждет "великое будущее", которое, по его словам, начнет проявляться уже в 2026 году.

"Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…

Раввин подчеркнул, что его прогноз основан не на мистике, а на словах влиятельных людей в США и Европе.

"Я вам это говорю не как пророк, не как раввин — это мнение также великих людей в Америке и Европе, которые разбираются в этом. Это не мечта и не молитва. Это будет очень скоро", — отметил Каминецкий.

Также раввин спрогнозировал и будущее Российской Федерации, которую, по его словам, ждет участь Северной Кореи.

"Россия станет "Северной Кореей", а Украину ждет большое будущее, просто невероятное будущее", — заявил он.

Подобные прогнозы звучали и со стороны главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, который заявил, что война с Россией может завершиться в промежутке от двух месяцев до года. Заявления чиновника раскритиковал военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, перемирием "даже не пахнет".

Напомним, 17 октября глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер сказал, что российско-украинская война продлится в течение 2026 года, поэтому ни на этот, ни на следующий год оптимистичных прогнозов для Украины ожидать не стоит.