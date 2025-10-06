"Нет никаких вариантов": в ВСУ ответили на прогноз Кима о скором завершении войны

Боец ВСУ Станислав Бунятов (позывной "Осман") раскритиковал прогноз главы Николаевской ОГА Виталия Кима об окончании боевых действий в Украине в срок от 2 месяцев до года. По словам военного, перемирием "даже не пахнет".

Прогноз о завершении войны в Украине от главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима не имеет реальных оснований, считает боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов. Он написал 6 октября в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер", что не верит в такие предположения.

"Я не знаю, чем руководствуются люди, делая подобные прогнозы. Окончанием даже не пахнет, нет никаких реальных вариантов, за которые можно было бы зацепиться в этом вопросе, только потенциальные варианты событий и мечты", — высказался боец.

Также он прокомментировал призыв Виталия Кима к военнослужащим не идти в политику.

"Но, как видите, кое-кто уже начинает беспокоиться об оппозиции среди военных", — написал Бунятов.

Ким спрогнозировал завершение войны в Украине: детали

Виталий Ким заявил в интервью "Главкому" от 6 октября предположил, когда закончится война в Украине. По его мнению, завершение боевых действий произойдет в диапазоне от двух месяцев до года. Также Ким сказал, что может быть "на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем".

Кроме того, глава Николаевской ОВА заявил, что украинцы во время войны "живут, кайфуя". Он сравнил условия в Украине во время полномасштабной войны с событиями в других горячих точках, таких как Афганистан или Палестина, и отметил, что украинцы посещают "караоке, концерты и рестораны", а благодаря поддержке западных партнеров в стране нет дефолта.