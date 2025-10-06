"Мы живем, кайфуя": Виталий Ким сделал неожиданное заявление о войне

За 3,5 года большой войны люди в Украине имеют все же намного лучшие условие, чем в других горячих точках мира, например, в Йемене или Афганистане.

В этом уверен глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, о чем и рассказал в интервью "Главкому" от 6 октября.

"Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя, – с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться нечего, очень хорошие условия у нас, как бы это ни звучало во время войны", – отметил он.

По его словам, то, что нет дефолта, не рухнула гривна и страна живет, – это заслуга иностранных партнеров, которые поддерживают Украину, и правительства страны.

Сравнивая Вторую мировую войну, которая длилась шесть лет, и нынешнюю, глава Николаевской ОВА констатирует, что теперешние 3,5 года из-за ускоренного развития событий и технологий эквивалентны 15 годам той войны, а это значит, что люди устали гораздо больше, чем тогда.

Ким, который в 2023 году говорил, что украинцам уже не нужно "успокаивающих таблеток", как в 2022-м, а нужен "озверин", теперь считает, что пришло время денег.

"Сейчас людям нужны деньги… Я вижу, что наши люди уже переходят к этому этапу: они даже меньше задаются вопросами, когда война закончится, как это было в течение трех лет. Мы переживаем стадию принятия. Сейчас нужно давать людям четкую информацию о текущем положении дел: что сегодня важно, что мы можем сделать в этой ситуации, как помочь", – объяснил чиновник.

Он признается, что и сам сейчас старается больше концентрироваться на текущих задачах.

"Поэтому вот в хорошем смысле безразличие и сосредоточение на будничных делах – это, по моему мнению, то, что сейчас всем нужно. В 2022 году люди стояли в очередях, чтобы записаться в армию, действовали на адреналине на спринтерской дистанции. После трех с половиной лет войны усталость берет свое – люди не хотят мобилизоваться, строить планы…", – констатирует гость редакции, отмечая, прежде всего, ментальную усталость людей.

Чиновник подчеркивает, что каждый должен восстанавливаться по-своему, и ничего с этим поделать нельзя:

"Вся надежда – на Вооруженные силы и руководство нашего государства, на дипломатическое урегулирование этого вопроса".

